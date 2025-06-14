Zarif: Netanyahu, sonsuz savaşın fitilini yaktı

İran'ın eski dışişleri bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı X üzerinden Siyonist İsrail'in İran'a düzenledği saldırıya tepki göstererek, "İran'da hasara yol açan saldırının ardından Trump'ın sevinci fazla sürmedi." dedi.

Zarif, "ABD ve uçaklarının İsrail saldırganlarına verdiği desteğe rağmen, İran’ın verdiği yanıt, silahlı kuvvetlerimizin ağır darbe indirme konusunda güçlü olduğunu gösterdi. Netanyahu, (Trump'ın her zaman karşı çıktığı) sonsuz savaşın fitilini yaktı" ifadesini kullandı.