Pezeşkiyan: Siyonistler saldırılarını sürdürürse, daha srt karşılık alacaklar

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, bugün Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı telefon görüşmesinde, Siyonist rejimin saldırılarına karşı sert uyarılarda bulundu.

Pezeşkiyan, “Eğer Siyonistler saldırılarını tekrar ederse, İran Silahlı Kuvvetleri tarafından daha güçlü ve sert bir karşılık görecekler” dedi.

Pezeşkiyan, İsrail rejiminin ABD ve Batılı ülkelerin desteğiyle tüm uluslararası hukuk kurallarını çiğnediğini belirterek, insan hakları savunuculuğu iddiasındaki ülkelerin bu ihlallere göz yumduğunu ve hatta silah desteğiyle İsrail’i cesaretlendirdiğini vurguladı.

İran’ın dün geceki karşı saldırısında, İsrail’in radar sistemlerinden kaçabildiği öne sürülen bazı askeri teçhizatları başarıyla hedef aldığını belirten Pezeşkiyan “Eğer İran kendini savunmasaydı, her gün yeni saldırılar ve sivil katliamlar yaşanabilirdi” diye kaydetti.

Pezeşkiyan ayrıca, İsrail’in İran topraklarına saldırısını müzakerelerle eşzamanlı olarak gerçekleştirmesinin, ABD’nin samimiyetsizliğini ve güvenilmezliğini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise görüşmede İran halkı ve devletinin yanında olduklarını belirterek, İsrail’in saldırılarını uluslararası hukuk ihlali olarak nitelendirdi.

Hayatını kaybeden İranlı siviller, yetkililer ve bilim insanları için taziyelerini ileten Şerif hacıların yurda dönüşünde İran’la işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.