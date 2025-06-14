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14 Haz 2025 20:26

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Erdoğan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Erdoğan ile telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ile telefonda görüştü.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ile telefonda görüştü.

Erdoğan görüşmede İsrail'in İran'a yönelik hukuksuz saldırılarını en kuvvetli şekilde telin ettiğini belirtirken İran halkına can kayıpları nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.

İsrail'in saldırılarının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurgulayan Erdoğan, bunun tüm bölgeyi ateşin içine çekmeyi amaçladığını, Netanyahu'nun saldırılarla nükleer müzakere sürecini sabote etmeye teşebbüs ettiğini kaydetti.

Erdoğan görüşmede İsrail'in İran'a yönelik saldırılarla dünyanın dikkatini Gazze'deki soykırımdan uzaklaştırmaya çalıştığını belirtti.

Türkiye'nin Natanz'daki tesiste nükleer sızıntı ihtimaline ilişkin gelişmeleri yakından izlediğini aktaran Erdoğan, nükleer anlaşmazlığın tek çözümünün diplomatik süreçler olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

News ID 1927781

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