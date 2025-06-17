İran’dan İsrail’in savaş planlarına karşı Avrupa’ya uyarı

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail rejiminin bölgesel çatışmayı küresel düzeye taşıma yönündeki komplolarına karşı ciddi uyarılarda bulundu.

Avrupa Birliği dönem başkanlığını yürüten Polonya’nın dışişleri bakanı Sikorski, siyonist rejimin İran’a yönelik askeri saldırısının ardından Erakçi ile son durumu değerlendirdi.

Siyonist rejimin İran’daki kamu altyapılarını, nükleer tesisleri ve sivilleri hedef alan saldırılarını detaylı bir şekilde aktaran Erakçi, bu açık uluslararası hukuk ihlallerine karşı BM Güvenlik Konseyi ve tüm devletlerin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail’in saldırılarının BM Şartı’nı açıkça ihlal ettiğini ve dünya barışı için acil tehdit oluşturduğunu belirten Erakçi, özellikle Avrupa ülkelerine bu hukuk dışı eylemler karşısında sorumlu tutum almaları çağrısında bulundu.

İranlı Bakan ayrıca, İsrail’in bölgedeki diğer aktörleri de çatışmaya sürükleme niyetinde olduğunu, bu bağlamda İran’ın Fars Körfezi’ndeki petrol tesislerinin hedef alınmasının da dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi

“İran milleti bu vahşi saldırıya karşı tüm gücüyle kendini savunacaktır.” diyen Erakçi, tüm tarafları bu tehlikeli oyuna karşı uyanık olmaya çağırdı.

Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski ise bölgedeki gerginliğin artmasından derin endişe duyduklarını belirterek, krizin daha da kötüleşmemesi için tüm taraflara itidal çağrısında bulunduklarını ifade etti.