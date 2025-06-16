İsrail’in saldırıları sonrası UAEA’dan İran nükleer tesisleri için acil toplantı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu’nun 35 üye ülkesinin temsilcileri, İsrail’in İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırılarını görüşmek üzere kapalı kapılar ardında olağanüstü toplantıya başladı.

Ajans Başkanı Rafael Grossi, geçen Cuma yaptığı açıklamada, “Nükleer tesislere saldırı, BM Şartı, uluslararası hukuk ve UAEA tüzüğünün ihlalidir” diyerek uyarıda bulunmuştu.

Grossi ayrıca bu tür saldırıların insanlara ve çevreye zarar verebileceğini, bölgesel ve küresel güvenliği tehdit ettiğini vurguladı.