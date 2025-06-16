İran'a ait İHA Netanyahu'nun konutuna yaklaştı

El-Meyadin’e göre, İbranice yayın yapan medya kaynakları kısa süre önce İran’a ait bir İHA’nın işgal altındaki toprakların hava sahasına girdiğini duyurdu. Bu İHA saldırısı sonucu, işgal altındaki kuzey bölgelerde siren sesleri yükseldi.

Haberde, söz konusu İHA’nın Netanyahu’nun yaşadığı Kayserya bölgesine kadar yaklaştığı belirtildi.

İHA’nın, işgal altındaki toprakları doğudan batıya neredeyse tamamen kat ettiği ve sonunda Kayserya ile el-Hudeyra bölgelerine ulaştığı bildirildi.

Siyonist rejim ordusu, söz konusu İHA’yı düşürdüklerini iddia etti.