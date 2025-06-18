Ayetullah Hamanei ABD'yi uyardı: İran halkı teslim olmayacak

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin İran milletine hitaben mesajı yayınlandı.

Ayetullah Hamanei, Siyonist düşmanın son günlerdeki aptalca ve kötü niyetli saldırıları karşısında İran milletinin kararlı, cesur ve akıllı tutumunu takdir etti.

Ayetullah Hamanei, ''İran milleti, dayatılan bir barışa karşı olduğu gibi, dayatılan bir savaşa da karşı dimdik duracak, milletimiz kimseye teslim olmayacaktır.’’ dedi.

ABD Başkanı'nın tehditkar sözlerine tepki gösteren Ayetullah Hamanei’nin mesajında, "İran'ı, İran milletini ve tarihini bilen akıllı insanlar, bu millete asla tehditkar bir dille konuşmayacaklardır, çünkü İran milleti teslim olmayacak. Amerikalılar şunu bilsin ki, ABD'nin askeri müdahalesi telafisi çok zor olacak hasarlara yol açacaktır.’’ denildi.