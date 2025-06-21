Devrim Muhafızları’ndan 15. bildiri: Operasyonlar devam edecektir

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 18. dalga "Gerçek Vaat 3" operasyonunun gerçekleştirildiğini duyurdu.

İslam Devrim Muhafızları Ordusu Basın Ofisi’nin 15. bildirisi şöyle:

"Bismillahirrahmanirrahim

Gerçek Vaat 3 operasyonunun 18. dalgası, işgal altındaki Filistin’in merkezinde ve Ben Gurion Havalimanı’nda, Siyonist rejim ordusunun askeri hedefleri ve operasyonel destek merkezlerine karşı, büyük bir hacimde Şahid-136 tipi intihar insansız hava araçları ile katı ve sıvı yakıtlı hassas güdümlü füzeler kullanılarak gerçekleştirildi. Önceden belirlenen hedefler, Allah’ın yardımıyla başarıyla imha edildi.

Şahid-136 tipi İHA’lardan oluşan birçok filo, işgal altındaki topraklar üzerinde kesintisiz görev uçuşu gerçekleştirmiştir. En gelişmiş hava savunma sistemleri bu araçları engellemekte yetersiz kalmış ve Siyonistler her zamanki gibi sığınaklara kaçmak zorunda kalmışlardır.

Füze ve İHA’ların eş zamanlı ve koordineli operasyonları düzenli ve hedef odaklı şekilde devam edecektir."