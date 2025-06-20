İran: İsrail'in nükleer tesisleri vurması savaş suçu

Cenevre'de düzenlenen bir konferansa katılan İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Siyonist İsrail'in İran'a yönelik saldırı hakkında konuştu.
Erakçi, sivil alanları ve hastaneleri hedef alan İsrail’in terör saldırılarında sivillerin katledildiğini söyledi.
Erakçi, Siyonist rejimin 1948 tarihli BM İnsan Hakları Evrensel Bildirisini ilhal ederek İran’a saldırdığını da sözlerine ekledi.
Siyonist İsrail'in, İran'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından denetlenen nükleer tesisleri bombaladığını belirten Erakçi, "İran'a saldırı kabul edilemez. Siyonist rejimin saldırıları uluslararası insan hakları hukukuna aykırıdır." dedi.
Bakan Erakçi, İsrail rejiminin İran'daki nükleer tesisleri vurmasını "savaş suçu" olarak nitelendirdi.
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