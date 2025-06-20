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20 Haz 2025 19:22

Devrim Muhafızları Ordusu: Misilleme operasyonu sürecek

Devrim Muhafızları Ordusu: Misilleme operasyonu sürecek

Devrim Muhafızları Ordusu, bugün icra edilen son "Gerçek Vaat 3" operasyonuna dair yazılı açıklama yayınladı.

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan 14. bildiride, "Gerçek Vaat 3" operasyonunun 17. aşamasında balistik füzeler kullanıldığını duyurdu.

Son operasyonda Siyonist rejimin askeri noktaları, savunma sanayi bölgeleri, askeri komuta merkezleri ve rejimin askeri eylemlerini destekleyen firmaların hedef alındığı belirtilen bildiride, bu hedeflerin Lübnan, Gazze, Yemen halkları ve aynı zamanda İran’a dayatılan savaşta rolü olduğu kaydedildi.

Bildiride, ''Tel Aviv, Hayfa ve Be'er Sheva'ya isabet eden füzelerin çıkardığı büyük yangın cani çetelere karşı yürütülen pişman edici operasyonun daha da artacağını gösteriyor.” denildi.

News ID 1928000

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