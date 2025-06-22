Suudi Arabistan’dan ABD’nin İran’a yönelik saldırısına tepki

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ABD’nin İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Bakanlığın açıklamasında, “ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırının ardından bölgedeki gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ediyoruz” denildi.

Bakanlık ayrıca, “Uluslararası toplumdan, bu son derece kritik koşullarda, krize siyasi bir çözüm bulunması yönündeki çabalarını artırmalarını bekliyoruz” ifadesini kullandı.

ABD Deniz Piyade Kuvvetleri'nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter de El Mayadin’e verdiği demeçte, Trump’ın İran’a yönelik eyleminin, tamamen gösteri amaçlı bir hamle olduğunu ifade etti.

Ritter, “Trump’ın bu gösteri amaçlı adımı, yalnızca kendi prestijini korumak için yapıldı ve hiçbir somut kazanım elde edilmedi” dedi.