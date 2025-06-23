İran Sağlık Bakanlığı: Siyonist saldırılarda 2 hamile kadın şehit oldu

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Hüseyin Kermanpur, İsrail'in saldırıları sonucunda 2 hamile kadının da aralarında bulunduğu birçok sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kermanpur, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“İsrail’in halkımıza yönelik başlattığı saldırılardan bu yana 163 kadın yaralandı, 44 kadın ise şehit oldu. Bu şehitlerden ikisi hamileydi ve bebekleriyle birlikte hayatlarını kaybettiler. Şu ana kadar 13 çocuk şehit oldu; en küçüğü sadece 2 aylıktı. En küçük yaralı çocuk ise 4 yaşında ve vücudunun %50’si yanmış şekilde yoğun bakımda tedavi görüyor. Bu çocuğun annesi Kadın Doğum Uzmanı Dr. Resulî, babası ve 2 aylık kız kardeşi de şehit oldu.”