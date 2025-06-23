Trump'tan ateşkes iddiası: Mutabakat sağlandı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasında devam eden savaşın 12'nci gününün ilk saatlerinde iki taraf arasında ateşkes için anlaşmaya varıldığını iddia etti.

Trump, Truth Social hesabından "Herkese Tebrikler!" başlığı ile yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail ve İran arasında, yaklaşık 6 saat içinde (her iki taraf da şu anda yürütmekte oldukları son görevleri tamamladıktan sonra) başlayacak tam ve kesin bir ATEŞKES üzerinde tam mutabakata varılmıştır.

Bu ateşkes, 12 saat sürecek, ve bu sürenin sonunda savaş sona ermiş sayılacaktır!

Resmi olarak, ateşkesi ilk olarak İran başlatacak, 12. saatin sonunda İsrail de ateşkese katılacak ve 24. saatin sonunda, “12 GÜNLÜK SAVAŞ”IN RESMİ SONU, tüm dünya tarafından selamlanacaktır.

Her bir ateşkes sırasında karşı taraf barışçıl ve saygılı kalacaktır.

Her şeyin planlandığı gibi gitmesi – ki gidecektir – durumunda, bu savaşı sona erdirme iradesini gösteren İsrail ve İran’ı, sahip oldukları dirayet, cesaret ve zekâ için tebrik etmek istiyorum.

Bu, yıllar sürebilecek ve tüm Orta Doğu’yu yok edebilecek bir savaştı – ama öyle olmadı ve asla da olmayacak!"