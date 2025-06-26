Witkoff: İran’a yönelik bazı yaptırımların kaldırılması, Tahran ve Pekin’e verilmiş bir mesajdır

ABD Başkanı’nın Batı Asya Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 25 Haziran 2025 tarihinde Trump yönetiminin İran üzerindeki bazı yaptırımları kaldırdığını doğruladı.

Witkoff, NBC kanalına verdiği röportajda, “Bu, Başkan Trump’ın Çin’e verdiği bir mesajdır. Çin ekonomisine zarar vermek istemiyoruz. Karşılıklıiş birliğine açığız.” dedi.

Amerikalı yetkili, bu adımın aynı zamanda İran’a da bir sinyal niteliğinde olduğunu belirterek, “Bu, olağanüstü bir karardı. Belki de kimse böyle bir hamleyi beklemiyordu ama Başkan Trump, diğerlerini şaşırtacak hamleler yapmaktan çekinmez. Bu, ekonomiye yarar sağlayacak bir adımdı.” diye kaydetti.

Witkoff, ayrıca İran’la kapsamlı bir barış anlaşması yapılabileceği yönünde umutlu olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, Başkan Donald Trump da NATO Liderler Zirvesi çerçevesinde düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, “İranlılar savaştaydı ve cesurca savaştılar. İran’ı yeniden inşa edebilmeleri için paraya ihtiyaçları var. Şimdilik buna engel olmayacağız, ancak gerektiğinde yeniden müdahale ederiz.” ifadelerini kullandı.