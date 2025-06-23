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24 Haz 2025 02:09

İranlı yetkili: Ateşkes teklifi almadık

İranlı yetkili: Ateşkes teklifi almadık

CNN'e konuşan İranlı yekili "Ateşkes teklifi almadık" dedi.

CNN, İranlı bir yetkilinin sözlerini aktarıyor:

Tahran'a ateşkes teklifi gelmedi.

Şu anda düşman İran'a saldırıyor ve İran, düşmanların yalanlarını dinleyecek bir kulaklığı olmadan misilleme saldırılarını artırmanın eşiğinde.

News ID 1928142

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