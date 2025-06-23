İranlı yetkili: Ateşkes teklifi almadık

CNN, İranlı bir yetkilinin sözlerini aktarıyor:
Tahran'a ateşkes teklifi gelmedi.
Şu anda düşman İran'a saldırıyor ve İran, düşmanların yalanlarını dinleyecek bir kulaklığı olmadan misilleme saldırılarını artırmanın eşiğinde.
CNN'e konuşan İranlı yekili "Ateşkes teklifi almadık" dedi.
CNN, İranlı bir yetkilinin sözlerini aktarıyor:
Tahran'a ateşkes teklifi gelmedi.
Şu anda düşman İran'a saldırıyor ve İran, düşmanların yalanlarını dinleyecek bir kulaklığı olmadan misilleme saldırılarını artırmanın eşiğinde.
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