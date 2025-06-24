Hükümet sözcüsü: Zafer İran halkına aittir

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, halkın metaneti, dirayeti ve sessiz duruşuyla ülkenin bu zor günleri başarıyla geride bıraktığını vurguladı.

Muhacirani'nin paylaşımı şu şekilde:

"Halkın vakar, sabır ve birlik ruhuyla bu zorlu günler de geride bırakıldı. İran halkı, sessiz bir direnişle bu toprakların zırhı oldu. Zafer onlarındır; her türlü varlıktan daha büyük bir değere sahip olan, İran hakıdır. Hükümet, bu güvene minnettardır ve onu korumayı kendine bir görev bilir."