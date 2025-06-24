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24 Haz 2025 10:13

Netanyahu resmen ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı

Netanyahu resmen ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı

Siyonist rejim başbakanlık ofisi, İran ile Siyonist rejim arasındaki ateşkesi resmen kabul ettiğini açıkladı.

El Cezire’ye göre, Siyonist rejim başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı’nın sunduğu ateşkes teklifini resmen kabul ettiklerini duyurdu.

İran’a ve sivil halka karşı kurnazca ve vahşice saldırıları başlatan ve 12 günlük bu savaşı İran’a ve halkına dayatan taraf Siyonist rejim olmasına rağmen, Netanyahu bu konuda yapılacak her türlü saldırıya karşılık vereceklerini iddia etti.

Netanyahu, Siyonist rejim kamuoyunu aldatmaya devam ederek, İsrail’in İran’ın nükleer ve füze tehdidini ortadan kaldırma hedeflerine ulaştığını da öne sürdü.

Bu iddialar, Siyonist rejimin eski yetkililerinden olan eski savaş bakanı Avigdor Lieberman da dahil olmak üzere pek çok analist ve yetkili tarafından yalanlandı. Lieberman, İsrail’in İran ile olan savaşının sonunu son derece acı ve yıkıcı olarak tanımladı.

News ID 1928149

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