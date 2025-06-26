Ronaldo, Al Nassr’da kalacak

Suudi Arabistan’ın Al Nassr Kulübü, Cristiano Ronaldo ile olan sözleşmenin 2027 yılına kadar uzatıldığını resmen açıkladı.

Uzun süredir beklenen gelişme gerçekleşti ve Ronaldo, Al Nassr ile olan sözleşmesini yenilemeyi kabul etti.

Portekizli yıldız, Manchester United’dan ayrıldıktan sonra üç yıllık bir sözleşme ile Al Nassr’a transfer olmuştu. Al Nassr formasıyla başarılı gol performansı sergilemesine rağmen, üç sezon boyunca sadece Arap Ülkeleri Kupası şampiyonluğunu kazanabildi.

Önceki Arap medyası haberlerinde, Ronaldo’nun kulüp yönetiminden yaz transfer döneminde takımı yenilemelerini istediği belirtilmişti ve anlaşılan Al Nassr yönetimi bu talebi yerine getirdi.