  1. Spor
7 Haz 2025 20:28

İranlı sporcu, Türkiye'de düzenlenen Uluslararası Tenis Turnuvası'nda finale yükseldi

İranlı sporcu, Türkiye'de düzenlenen Uluslararası Tenis Turnuvası'nda finale yükseldi

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen Uluslararası Tenis Turnuvası'nda mücadele eden İranlı sporcu Ali Yazdani finale yükseldi. 

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen Uluslararası Tenis Turnuvası'nda mücadele eden İranlı sporcu Ali Yazdani finale yükseldi. 

İranlı sporcu Yazdani, yarın final maçında ABD'li rakibi McKennon ile karşı karşıya gelecek.

News ID 1927509

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler