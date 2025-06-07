İranlı sporcu, Türkiye'de düzenlenen Uluslararası Tenis Turnuvası'nda finale yükseldi

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen Uluslararası Tenis Turnuvası'nda mücadele eden İranlı sporcu Ali Yazdani finale yükseldi.
İranlı sporcu Yazdani, yarın final maçında ABD'li rakibi McKennon ile karşı karşıya gelecek.
Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen Uluslararası Tenis Turnuvası'nda mücadele eden İranlı sporcu Ali Yazdani finale yükseldi.
Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen Uluslararası Tenis Turnuvası'nda mücadele eden İranlı sporcu Ali Yazdani finale yükseldi.
İranlı sporcu Yazdani, yarın final maçında ABD'li rakibi McKennon ile karşı karşıya gelecek.
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