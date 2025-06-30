Fotoğraf 30 Haziran 2025 - 15:00 Download photos Kirmanşah halkı Hz.İmam Hüseyin için yasta Kirmanşah halkı Muharrem ayı münasebeti ile her gece maten töreni düzenliyor. Ekler Fotoğraf fotoğraflar Muharrem Muharrem ayı Muharrem2025 İran Muharrem ayı etkinlikleri İlgili haberler Erdebilli meddah'tan Azerice dilinde ağıt İslam dünyasında Muharrem etkinliği: Bahreyn İstanbul Zeynebiye Camii’ne İmam Hüseyin (a.s) matem bayrağı asıldı Iğdır'da matem merasimi Iğdır Ehlibeyt Derneği’nden Muharrem’e özel anlamlı programlar Pezeşkiyan İmam Hüseyin matem merasimine katıldı
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