  1. Ekonomi
2 Tem 2025 08:13

İran'da dolar fiyatında artış

İran'da dolar fiyatında artış

Bugün itibarıyla her 1 Amerikan doları serbest piyasada 91 bin 720 tümen seviyesinden işlem görüyor.

Bugün itibarıyla her 1 Amerikan doları serbest piyasada 91 bin 720 tümen seviyesinden işlem görüyor.

News ID 1928357

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