https://tr.mehrnews.com/news/1928357/ 2 Tem 2025 08:13 News ID 1928357 Ekonomi Ekonomi 2 Tem 2025 08:13 İran'da dolar fiyatında artış Bugün itibarıyla her 1 Amerikan doları serbest piyasada 91 bin 720 tümen seviyesinden işlem görüyor. Bugün itibarıyla her 1 Amerikan doları serbest piyasada 91 bin 720 tümen seviyesinden işlem görüyor. News ID 1928357 کپی شد İlgili haberler İran'da doların güncel fiyatı İran-İsrail çatışmalarının piyasalara etkisi İran'da dolar fiyatında son durum Ekler dolar dolar fiyatı dolar kuru Ekonomi İran
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