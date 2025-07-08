  1. Ekonomi
8 Tem 2025 08:37

İran'da dolar fiyatında son gelişme

İran'da dolar fiyatında son gelişme

Bugün itibarıyla her 1 Amerikan doları serbest piyasada 88 bin 370 tümen seviyesinden işlem görüyor.

Bugün itibarıyla her 1 Amerikan doları serbest piyasada 88 bin 370 tümen seviyesinden işlem görüyor.

News ID 1928511

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