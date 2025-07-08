https://tr.mehrnews.com/news/1928511/ 8 Tem 2025 08:37 News ID 1928511 Ekonomi Ekonomi 8 Tem 2025 08:37 İran'da dolar fiyatında son gelişme Bugün itibarıyla her 1 Amerikan doları serbest piyasada 88 bin 370 tümen seviyesinden işlem görüyor. Bugün itibarıyla her 1 Amerikan doları serbest piyasada 88 bin 370 tümen seviyesinden işlem görüyor. News ID 1928511 کپی شد İlgili haberler İran'da dolar güne nasıl başladı? İran'da doların güncel fiyatı İran'da dolar fiyatında artış İran'da doların güncel fiyatı Ekler dolar dolar fiyatı dolar kuru Ekonomi
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