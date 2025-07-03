  1. Ekonomi
3 Tem 2025 09:02

İran'da doların güncel fiyatı

İran'da doların güncel fiyatı

Bugün itibarıyla her 1 Amerikan doları serbest piyasada 91 bin 390 tümen seviyesinden işlem görüyor.

Bugün itibarıyla her 1 Amerikan doları serbest piyasada 91 bin 390 tümen seviyesinden işlem görüyor.

News ID 1928387

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