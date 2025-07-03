https://tr.mehrnews.com/news/1928387/ 3 Tem 2025 09:02 News ID 1928387 Ekonomi Ekonomi 3 Tem 2025 09:02 İran'da doların güncel fiyatı Bugün itibarıyla her 1 Amerikan doları serbest piyasada 91 bin 390 tümen seviyesinden işlem görüyor. Bugün itibarıyla her 1 Amerikan doları serbest piyasada 91 bin 390 tümen seviyesinden işlem görüyor. News ID 1928387 کپی شد İlgili haberler İran'da dolar fiyatında artış İran'da doların güncel fiyatı İran'da dolar güne nasıl başladı? İran’ın füze yanıtının ardından petrol düştü Ekler dolar dolar fiyatı dolar kuru Ekonomi İran
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