İran-İsrail çatışmalarının piyasalara etkisi

İran ve İsrail rejimi arasında 4 gündür devam eden karşılıklı çatışma hali dünya ekonomisini de etkiledi. Özellikle 13 Haziran günü Siyonist İsrail'in saldırılarının başlamasının ardından altın ve petrol tarafında büyük bir yükseliş eğilimi gözlemlendi.

Ortadoğu'da yeni bir savaşın fitilini ateşleyen gelişmelerin ardından borsa gibi riskli yatırım araçlarında ise düşüş gerçekleşti.

ONS altın bugün alış fiyatı 3 bin 414 liradan, satış fiyatı ise 3 bin 415 liradan işlem görüyor. Gram altın alış fiyatı 43 bin 332 lira, satış fiyatı ise 4 bin 381 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın alış fiyatı 6 bin 970 lira, satış fiyatıysa 7 bin 60 liradan işlem görüyor. Yarım altın alış fiyatı 13 bin 970 satış fiyatıysa 14 bin 120 liradan işlem görüyor. Tam altının alış fiyatı 27 bin 940 lira, satış fiyatı 28 bin 240 liradan işlem görüyor.

Dolar ve Euro paritresinde ise Dolar alış fiyatı 28.80 satış fiyatı 39.80'den işlem görürken, Euro kanadı alış fiyatı 44.80 satış fiyatı 45.80 liradan işlem görüyor.