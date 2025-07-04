İranlı Büyükelçi'den Papa'ya Ayetullah Hamanei'ye yönelik saygısızlığa ilişkin mektup

İran'ın Vatikan Büyükelçisi Mohammad Hüseyin Muhtari, dünya Katoliklerinin lideri Papa 14. Leo'ya yazdığı mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Bildiğiniz gibi, Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ve başkanı, yalnızca siyasi bir figür değil aynı zamanda dini bir otorite olan İran Devrim Lideri Ayetullah Hamanei'ye birçok kez hakarette bulunmuş ve onu suikastla doğrudan tehdit etmiştir. Ayrıca, Dışişleri Bakanı da dahil olmak üzere Siyonist rejimin üyeleri, rejimin bu suikastı gerçekleştirme niyetini açıkça kabul etmiştir.

ABD Başkanı'nın son eylemi, siyasi ve hukuki boyutunun ötesinde, uluslararası hukuk sistemi tarafından tanınan yasa ve protokollerle çelişen, dini düzeyde de acı ve tehlikeli sonuçlara sahiptir. Başka bir deyişle, İslam dünyasının dini bir otoritesine yönelik bu apaçık hakaretin sadece siyasi sonuçları değil, aynı zamanda dini sonuçları da vardır. Bu eylem, barışçıl bir arada yaşamayı ve karşılıklı saygıyı tehlikeye atmasının yanı sıra, dinler arasındaki birlik ve kardeşlik için yapılan tüm çabaları da tehlikeye atmaktadır ve şüphesiz ki merhum Papa Francis'in 2019'da imzaladığı İnsan Kardeşliği Belgesi'nin ilkelerine aykırıdır.

Dinler arası ilişkilerin ve diyaloğun güçlendirilmesinde öncü olarak kabul ediliyorsunuz ve bu yolda olumlu adımlar atıyorsunuz; bu nedenle, sadece Şii Müslümanları değil, dünyanın çeşitli ülkelerindeki tüm Müslümanları derinden yaralayan İran Dini Lideri'ne yönelik tehdit ve hakaretlere karşı, sizlerin kararlı bir duruş sergileyeceğinden eminiz.