Türkiye'de Kerbela şehitleri anıldı

On4 Tv'nin haberine göre Ehlibeyt Yeşil Derneğince düzenlenen programda sabahın erken saatlerinde bir araya gelen vatandaşlar, asri mezarlık ve Yassıkaya köyünü ziyaret etti.

Ardından Ehlibeyt Yeşil Camisi’ne kadar yürüyen vatandaşlar, mersiyeler okuyup sinelerine vurarak gözyaşı döktü.

Kur’an-ı Kerim’in okunmasıyla devam eden programda, Dernek Başkanı Mehmet Hanbaba konuşma yaptı.

Taşlıçay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç ve Belediye Başkanı Mehmet Ali Budak da programa katıldı.

İstanbul'da Aşura Matemi

İstanbul Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda Aşura programı düzenlendi. Programa çok sayıda Ehlibeyt aşığı katıldı.

İstanbul Vali Yardımcısı'nın da katıldığı programda, Ehlibeyt Alimi Yakup Yaşlak konuşma gerçekleştirdi.

Ehlibeyt Meddahı Halil Çelik sinezen ve mersiye okudu.

Kars'ta Kerbela anması

Hazreti İmam Hüseyin (a.s) ve yakınlarının Kerbela’da şehit edilişlerinin yıl dönümü nedeniyle Kars'ta yürüyüş yapıldı.

Hazreti Ali Camisi'nden başlayan yürüyüşte ellerinde Türk bayrağı, Atatürk ve Hazreti Ali'nin posterlerini taşıyan katılımcılar, Faikbey Caddesi'nden Kars Şehitliği'ne kadar ağıtlar eşliğinde yürüyüp, sinelerine vurdu.

Şehitlikte sona eren yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Anma töreni Asri Mezarlığı’nın önündeki Aşura Meydanı’nda devam etti.

Okunan mersiyeler eşliğinde sinesini dövenler, İmam Hüseyin için ağıtlar yaktı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı anma etkinliklerinin son bölümünde ise törene katılan binlerce kişi, Yeni Mahalle Mezarlığı’ndaki yakınlarını da ziyaret ederek dua etti.

Iğdır’da Kerbela şehitleri anıldı

Iğdır’da düzenlenen anma programında Kerbela şehitleri anıldı.

Iğdır’da muharrem ayının 9. gecesi olarak kabul edilen Tasua Gecesi’nde Kerbela şehitleri için dualar edildi.

Hazreti Muhammed’in (s.a.v) torunu Hazreti İmam Hüseyin (a.s) ve yarenlerinin Kerbela’da şehit edilmesinin 1386. yılı dolayısıyla Zübeyde Hanım Bulvarı’nda Aşura Meydanı kuruldu. Şehir merkezi, ilçe ve köylerden gelen vatandaşlar meydanda toplandı. Sinezenlerin de yer aldığı programda, kurulan çadırlarda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.