Pençe-Kilit'te can kaybı 8'e yükseldi

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir mağarada yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında metan gazına maruz kalan askerlerden sekizinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 6 Temmuz 2025’te 852 Rakımlı Tepe’de gerçekleştirilen faaliyet sırasında gazdan etkilenen asker sayısının 19 olduğu, tüm müdahalelere rağmen sekiz personelin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, “Bizleri derin bir üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden personelimize Allah’tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri camiasına ve milletimize başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: TRT haber