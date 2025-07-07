MİT Başkanı Kalın, silah bırakma gündemiyle Bağdat yolcusu

Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı (MİT) İbrahim Kalın, PKK'nın silah bırakma sürecinin koordinasyonu için yarın Bağdat'a gidiyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün DEM Parti heyetini kabul edecek. Görüşmenin, İmralı temaslarının hemen ardından gerçekleşmesi dikkat çekerken, sürecin merkezinde PKK’nın silah bırakmasına yönelik muhtemel adımlar yer alıyor.

Öte yandan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, sürecin saha koordinasyonunu sağlamak üzere Türkiye ile Irak arasında mekik diplomasisi yürütüyor. Kalın’ın bu çerçevede, çarşamba günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Görüşmede Meclis’te kurulması planlanan “Terörsüz Türkiye” komisyonu da masaya yatırılacak.

MİT Başkanı Kalın’ın Irak temasları kapsamında hem Erbil hem de Bağdat’ta yoğun görüşmeler gerçekleştireceği belirtiliyor. Kalın’ın Irak Cumhurbaşkanı, Başbakanı, bazı bakanlar ve istihbarat yetkilileri dahil olmak üzere 10’dan fazla üst düzey isimle bir araya gelerek, silah bırakma süreciyle ilgili detayları değerlendireceği ifade ediliyor.

Kaynak: Haber7