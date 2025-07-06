İsmail Kartal'dan Presepolis'e veda paylaşımı

Teknik direktör İsmail Kartal, İran temsilcisi Persepolis ile yollarını ayırmıştı.

Deneyimli teknik adam, sosyal medya hesabı X üzerinden Persepolis için veda mesajı yayımladı. Kartal’ın yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

''Teşekkürler Persepolis.

Bu büyük kulübün bir parçası olmak benim için onurdu.

Oyunculara, teknik kadroya, başkanıma, yönetim kuruluna, medyaya ve Persepolis'n en tutkulu taraftarlarına verdikleri destekten dolayı minnettarım.

Yolculuğum burada sona eriyor ama saygım ve iyi dileklerim sizinle.’’

