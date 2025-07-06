  1. Spor
6 Tem 2025 09:43

İsmail Kartal'dan Presepolis'e veda paylaşımı

İsmail Kartal'dan Presepolis'e veda paylaşımı

Türk teknik adam İsmail Kartal, sosyal medya hesabı X üzerinden Persepolis için veda mesajı yayımladı.

Teknik direktör İsmail Kartal, İran temsilcisi Persepolis ile yollarını ayırmıştı.

Deneyimli teknik adam, sosyal medya hesabı X üzerinden Persepolis için veda mesajı yayımladı. Kartal’ın yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

''Teşekkürler Persepolis.

Bu büyük kulübün bir parçası olmak benim için onurdu.

Oyunculara, teknik kadroya, başkanıma, yönetim kuruluna, medyaya ve Persepolis'n en tutkulu taraftarlarına verdikleri destekten dolayı minnettarım.

Yolculuğum burada sona eriyor ama saygım ve iyi dileklerim sizinle.’’
 

News ID 1928457

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler