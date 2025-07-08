Trump ile Netanyahu Beyaz Saray'da bir arya geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Trump bu görüşmede, Netanyahu ile büyük başarılar elde ettiklerini ve bu başarıların devam edeceğine inanıdığını belirtti.

ABD Başkanı Trump, son günlerde yaptığı açıklamaları tekrar ederek Gazze’deki ateşkes anlaşması hakkında şu iddiada bulundu: “Hamas müzakere yapmak ve bir ateşkes anlaşmasına ulaşmak istiyor.”

Donlad Trump, adil konular hakkında müzakere yapmak ve ticaret alanında ABD için adaleti sağlamak istediklerini söyledi.

Trump ayrıca, İsrail'in komşu ülkeleriyle çok iyi işbirlikleri kurduklarını ve iyi gelişmelerin yaşanacağını idda etti.

Trump iddialarını şöyle sürdürdü: “Ben savaşı durduracağım. Yaklaşık 7 bin asker bir hafta önce Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta öldü ve bu savaşı durdurma imkanım var.”

Trump Putin’den savaşı durdurmasını beklediğini ama bu konuda hayal kırıklığına uğradığını da sözlerine ekledi.

İran’ın nükleer tesislerinin imha edildiğini öne süren Trump, “İran’la bir görüşme yapacağız ve ne olacağını göreceğiz” iddiasında bulundu.

Trump, İran’a yönelik saldırı hayallerini bir kez daha dile getirerek şunları söyledi: “Tekrar İran’a saldırmayı düşüneceğimi sanmıyorum çünkü onlar bir çözüme ulaşmak istiyorlar.”

Trump, İran’la yaşanan gerginliğin sona ermesini umut ettiğini belirterek, “Umarım İran’la savaş sona ermiştir ve bence onlar bizimle görüşmek ve barış için çalışmak istiyorlar” dedi.

Donald Trump konuşmasının bir başka bölümünde, “Hamas ile İsrail arasında ateşkes anlaşmasının önünde bir engel olduğunu sanmıyorum. Her şey çok iyi ilerliyor” ifadesini kullandı.

Trump, Suriye hakkında yaptığı açıklamalarda “Suriye’nin yeni lideriyle görüştüm ve onu sevdim. Yaptırımlarını kaldırdık ve onlara bir şans verdik” dedi.

Netanyahu ise yaptığı açıklamalarda “Başkan Trump, seçme özgürlüğünden bahsetti. Gazze Şeridi’nde yaşayanlar eğer orayı terk etmek istiyorlarsa edebilirler, kalmak isteyenlerin de bu hakkı vardır” iddasında bulundu.

Netanyahu “Filistinliler kendi kendilerini yönetebilirler ama bizi tehdit edemezler” dedi.

Binyamin Netanyahu ayrıca Trump’a övgü dolu sözler söyleyerek şöyle dedi:

“İsrail halkının tamamının Başkan Trump’ın özgür dünya üzerindeki liderliğine yönelik şükran ve takdirini sunuyorum.”

Netanyahu, Suriye rejimine de övgüde bulunarak, “Şu anda bölgede istikrar ve barışın sağlanması için bir fırsat var” iddiasında bulundu.

Siyonist rejim Başbakanı Netanyahu, Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini söyleyerek adaylık mektubunu Trump'a teslim etti.