Trump ve Netanyahu’nun görüşmesinde gerilim

El Cezire’ye göre, The Jerusalem Post, bilgi sahibi kaynaklara dayanarak, ABD Başkanı Donald Trump’ın Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde sesini yükselterek, ateşkes talebinde bulunduğunu aktardı.

Habere göre, Netanyahu görüşme sırasında Trump’a defalarca teşekkür etti. Ancak bu telefon görüşmesi gergin geçti ve Trump, İran ile Siyonist rejim arasında sağlanan ateşkesin onun kişisel bir başarısı olduğunu vurgulayıp, kimsenin bu başarıyı boşa çıkaramayacağını söyledi.

Beyaz Saray’daki bir yetkili ise The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, Trump’ın Netanyahu ile “benzeri görülmemiş bir sertlikte” konuştuğunu ifade etti.

Dün Siyonist rejim medyası, ABD Başkanı’nın Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Axios haber sitesi ise Siyonist yetkililere dayanarak, Netanyahu’nun, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran’a yönelik saldırıları durduramayacağını söylediğini aktarmıştı.