Hamas ve İsrail tek noktada anlaşmazlık yaşıyor

Sky News’e konuşan kaynaklara göre, Hamas ile İsrail arasında sürdürülen ateşkes müzakerelerinde geriye yalnızca bir ihtilaf noktası kaldı: İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’ndeki mevcudiyeti.

Kaynaklar, Katar’da yoğun görüşmelerin sürdüğünü ve bu temasların, Netanyahu’nun ABD ziyareti ve Başkan Donald Trump ile görüşmeleriyle eş zamanlı olarak yürütüldüğünü belirtti.

Tarafların, yardım sürecinin işleyişi ve 60 günlük ateşkes süresinin sonunda saldırıların yeniden başlamaması konusunda anlaştıkları ifade ediliyor. Ayrıca, Siyonist askerlerinin çekildiği bölgelerde insani yardımların denetlenmesi için üçüncü bir tarafın görev alması konusunda da uzlaşma sağlandığı bildirildi.

Ancak İsrail’in önünde iki seçenek olduğu vurgulanıyor: Gazze’den tamamen çekilerek esirleri serbest bırakmak ve Hamas’ın bölgede kalmasına izin vermek ya da Gazze’yi süresiz şekilde işgal altında tutmak.

