Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çin’de

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılmak üzere Çin’e ulaştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova’ya göre, Lavrov etkinlik kapsamında diğer ülke mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Görüşmelerde ŞİÖ ülkelerinin geleceği, küresel ve uluslararası gündem ile II. Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yılı ve BM’nin kuruluşu gibi başlıklar ele alınacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü dün yaptığı açıklamada, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının 15 Temmuz Salı günü, Çin’in kuzeyinde yer alan sahil kenti Tianjin’de yapılacağını duyurdu.