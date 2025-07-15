Lavrov, Çin lideri Şi ile görüştü

Sputnik’e göre, Çin’in Tianjin kentinde Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının toplantısı düzenleniyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bu etkinliğe katılan tüm ülkelerin bakanlarıyla sohbet etti. Şi daha sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başkanlığındaki Rus heyetle ayrı bir görüşme gerçekleştirdi.

Rus bakan Çin liderine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in mektubunu iletti.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınırken Çin lideri, varılan anlaşmalar kapsamındaki ortak çalışmaları sürdürme, iki ülkenin çıkarlarını ve güvenliğini koruma, ŞİÖ gibi çok taraflı platformlarda karşılıklı desteği ve işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu.