Lavrov, Kuzey Kore'ye ziyarette bulunacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang’a üç günlük resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyaret, Kuzey Koreli mevkidaşı tarafından davet edilmiştir, ancak iki taraf arasında yapılacak görüşmelerin detayları ve Lavrov'un Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşüp görüşmeyeceği henüz açıklanmadı.

Lavrov’un ziyareti, Haziran ayında Rusya Güvenlik Konseyi Üyesi Sergey Şoygu’nun Kuzey Kore’ye yaptığı ziyaretten sonra gerçekleşmektedir. Şoygu, o ziyarette Kim Jong Un ile bir araya gelmiş ve Kuzey Kore’nin Rusya’nın Kursk bölgesinde yeniden yapılanma için binlerce inşaat işçisi ve mayın temizleme uzmanı göndereceğini duyurmuştur.

Kuzey Kore, Rusya’nın Ukrayna ile savaşında Moskova’ya destek vermek amacıyla binlerce askerini Rusya-Ukrayna cephelerine göndermiştir. Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Kim Jong Un’un bu katılımı kutsal bir görev olarak değerlendirdiğini belirtmiştir.

Geçen yılın Haziran ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kuzey Kore ziyaretinde iki ülke arasında kapsamlı bir stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı. Lavrov’un ziyareti, Moskova ile Pyongyang arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin derinleştiğinin yeni bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.