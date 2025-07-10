Rubio ve Lavrov bugün Malezya'da bir araya geldi

Sputnik'e göre, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında bir araya gelen Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'nun çatışmalara barışçıl çözümler arama konusundaki niyetlerini teyit ettikleri bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov ve Rubio, 3 Temmuz'daki son telefon görüşmesinde de olmak üzere Rusya ve ABD liderlerinin vardıkları anlaşmalar uyarınca ikili gündemdeki ve dünyadaki tüm konular hakkında kapsamlı bir görüş alışverişi yaptı.

Ukrayna, İran, Suriye'deki durumla birlikte diğer uluslararası sorunları istişare eden Lavrov ve Rubio'nun görüşmesiyle ilgili "Çatışmalara barışçıl çözümler bulma, Rus-Amerikan ekonomik ve insani işbirliğini yeniden tesis etme ve iki ülke toplumları arasında, özellikle doğrudan hava trafiğinin yeniden başlatılmasıyla kolaylaştırılabilecek kesintisiz temasların sürdürülmesi konusundaki karşılıklı kararlılık teyit edildi. İkili diplomatik misyonların işleyişinin normalleştirilmesi için daha fazla çalışmanın önemi vurgulandı" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, Rusya ve ABD dışişleri bakanlıkları nezdinde karşılıklı saygıya dayalı ve yapıcı diyaloğun, iki ülkeyi ilgilendiren ve giderek genişleyen bir kapsamda süreceğini de vurguladı.