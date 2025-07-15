AB'den İran'a yeni yaptırım kararı

Avrupa Birliği (AB), insan hakları gerekçesiyle 8 İran vatandaşı ve bir kuruluşu yaptırım listesine ekledi.

Fransa'dan yaptırım tehdidi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, bugün yaptığı açıklamada, İran ile nükleer anlaşma konusunda ağustos ayı sonuna kadar somut ilerleme kaydedilmemesi halinde Fransa ve partner ülkelerin yaptırımlara geri dönüş mekanizmasını uygulamaya koyacağını ileri sürdü.

İran, nükleer programı nedeniyle BM yaptırımlarının yeniden devreye sokulması halinde uygun ve orantılı karşılık vereceğini bildirmişti.