İran'dan ABD'nin yeni yaptırımlarına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, uygulanan bu yasa dışı ve zalimce yaptırımları, Amerikalı karar alıcıların İran halkına olan açık düşmanlığının kanıtı olarak nitelendirdi.

Sözcü Bekayi, “İran halkı, işgalci yaptırımcıların kötü niyetini çok iyi bilmektedir; bu yaptırımcıların tek amacı İran’ı zayıflatmak ve her bir İranlının temel haklarını ihlal etmektir. Ancak İran halkı, onurunu ve çıkarlarını korumak için tüm gücüyle direnecektir” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, ABD’nin tek taraflı hareket etme bağımlılığına ve gayrimeşru hedeflerine ulaşmak için yasa dışı ve zorlayıcı araçlar kullanmasına, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına karşı aşırı kayıtsızlığına dikkat çekerek, bunun devletlerin egemenliğine saygı ve devletlerarası ticaret özgürlüğü gibi uluslararası hukukun temel ilkelerini alaya aldığını ve dünyayı eşi görülmemiş tehditlerle karşı karşıya bıraktığını söyledi.

Bekayi, ABD’nin İran petrol ticaretine yönelik yeni yaptırımlarını, İran halkının ekonomik kalkınmasına ve refahına zarar vermeyi amaçlayan kötü niyetli bir eylem olarak nitelendirerek, “ABD’nin İran’a yönelik tek taraflı ve yasa dışı yaptırımları, uluslararası hukukun ve insan haklarının temel ilkelerine ve kurallarına aykırı, suç niteliğinde ve insanlığa karşı işlenmiş suç kapsamındadır. ABD hükümeti, bu yasa dışı yaptırımların yol açtığı ağır insan hakları ihlallerinden dolayı sorgulanmalı ve hesap vermelidir” ifadesini kullandı.

Bekayi, ABD’nin son yetmiş yılda İran halkına karşı işlediği; darbelerden sabotajlara, yaptırımlardan ekonomik terörizme ve savaşa kadar uzanan suçları hatırlatarak, yaptırım ve tehditlerin, büyük İran milletinin ulusal egemenliğini koruma ve vatanını imar etme yolundaki yüce hedeflerini gerçekleştirme kararlılığını asla kıramayacağını vurguladı.