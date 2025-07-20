Galibaf: İran, her zaman güç pozisyonundan hareket eder

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, meclisin açık oturumunda yaptığı konuşmada, İran halkının bir kez daha düşmanların planlarını boşa çıkardığını vurguladı.

Galibaf, “Bugün artık herkes biliyor ki, dayatılan 12 günlük savaşta düşman İran halkından ağır bir darbe aldı,” dedi.

“Milli birlik, düşmanı caydıran en büyük etkendir”

İran halkının direnişinin İran’a karşı yeniden saldırı girişimlerini engellediğini belirten Galibaf “İran halkı düşmanın planlarını etkisiz hale getiren bir sihirdir. Bu milletin ülkesiyle olan bağı derindir. Vatansızlar, kiralık milletler veya sığınmacı paralı askerler İran halkının tarihsel bağlılığını anlayamaz. Düşmana tokadı vuran bu milletin elidir.” ifadelerini kullandı.

“İran her alanda güçlü bir şekilde sahneye çıkmaktadır”

İran Lideri Ayetullah Hamanei’nin diplomasi ve savunma alanında belirlediği stratejiye işaret eden Galibaf, “İran her zaman dolu elle ve güç pozisyonundan sahneye çıkmaktadır. Bu yaklaşım, dış politika ve silahlı kuvvetler için bir yol haritasıdır,” şeklinde konuştu.

Galibaf, milli birliğin korunmasının sadece düşmanı caydırmakla kalmayacağını, aynı zamanda İran halkının haklarını da kabul ettireceğini vurguladı.

“İran, her zaman Suriye halkının yanındadır”

Meclis Başkanı, Siyonist rejimin son günlerde Şam’a yönelik saldırılarına da değinerek şöyle konuştu:

“İran, Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve birliğini desteklemektedir. Siyonist rejimin vahşi saldırıları, emperyalist sistemin kuklalarına karşı önemli mesajlar içermektedir. Artık İslam ümmeti biliyor ki, Şam bu rejimin saldırdığı son İslam başkenti olmayacak.”

Galibaf, Müslüman ülkeleri ABD’nin ‘tasmasındaki köpek’ olarak nitelediği İsrail’e karşı birleşmeye çağırdı:

“Bu rejimin amacı İslam dünyasını istikrarsızlaştırmak, silahsız bırakmak ve parçalara ayırmaktır.”

“İsrail, bölgede barış ve istikrarın düşmanıdır”

İsrail rejimini sadece Filistin için değil, tüm bölge için tehdit olarak tanımlayan Galibaf “Bu rejim barışın, istikrarın, egemenliğin ve toprak bütünlüğünün düşmanıdır. Anladığı tek dil güç dilidir. Artık herkes anlamalıdır ki, bu rejime boyun eğmek barış getirmez; yıkım getirir,” diye kaydetti.

“Bogota’daki silah ambargosu kararı cesur bir adımdı”

Kolombiya’nın başkenti Bogota’da 11 ülkenin İsrail’e karşı silah ambargosu uygulamasını cesur bir adım olarak değerlendiren Galibaf, Müslüman ülkeleri ekonomik baskı yoluyla da harekete geçmeye çağırdı.

Başkan “Sadece bildirilerle yetinmek değil, fiili adımlar atmak gerekmektedir. Müslüman ülkelerin ekonomik potansiyeli, bu rejimi durdurmak için yeterlidir.” açıklamasını yaptı.