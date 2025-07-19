İngiltere'de Filistin'e destek gösterisi

Londra'daki Embankment istasyonu önünde toplanan on binlerce Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze saldırılarına, İngiltere'nin İsrail'e silah satışlarına ve İngiltere'de Filistin destekçilerine yönelik baskılara tepki göstermek için yürüdü.

Westminster Köprüsü üzerinden Thames Nehri'nin kuzeyinden güneyine geçen göstericiler, "Özgür Filistin", "Nehirden denize Filistin özgür olacak", "(İngiltere Başbakanı) Keir Starmer saklanamazsın seni soykırımla yargılayacağız" sloganları attı.

Siyonist İsrail'in Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen 28'inci ulusal eylemde protestocular, Lübnan, Suriye ve İran bayrakları sallayarak İsrail saldırıları karşısında bu ülkelere de desteklerini gösterdi.