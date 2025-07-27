İran milleti birlik ve beraberlikle düşmana ağır bir tokat attı

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün meclisin açık oturumunda yaptığı konuşmada, Siyonist rejim tarafından şehit edilen komutanlar ve kıymetli bilim insanları da dahil olmak üzere bazı vatandaşların şehadetinin kırkıncı gününün yaklaşmasına değinerek, “Siyonist suç çetesi bu hain eylemiyle bir kez daha gösterdi ki, terör onun ayrılmaz bir sıfatıdır ve bu bağlamda asker, sivil, yaşlı, çocuk, kadın veya erkek ayrımı yapmaz” dedi.

Meclis Başkanı Galibaf, “Batı dünyasının gayrimeşru evladı ve kanserli bir ur olan bu rejim, şu anda Gazze’de tarihin en büyük facialarından birini yaşatıyor. Tüm bölgeyi ve dünyayı daha büyük bir kaosa sürüklemeden önce bir an önce durdurulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Meclisi Başkanı, bu kırk gün boyunca büyük İran milletinin benzeri görülmemiş bir birliktelikle düşmanın suratına en ağır tokadı indirdiğini ifade etti.