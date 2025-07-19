Colani unsurları Süveyda’ya konuşlandı

El Mayadeen’in aktardığına göre, İbranice yayın yapan Kan kanalı, Süveyda’daki Colani rejimi unsurlarının ateşkes anlaşması çerçevesinde Tel Aviv ve ABD’nin koordinasyonu ile bölgeye yerleştirildiğini bildirdi.

Şam yönetimi ise, İsrail rejiminin son dönemde devlet kurumlarına yönelik saldırıları ve bombardımanlarına karşı fiilen herhangi bir önlem almadı.

Saatler önce Colani rejimi, Süveyda’da ateşkes ilan etti. Medya kaynakları, Suriye’nin Süveyda eyaletinde yapılan ateşkes anlaşmasının detaylarını açıkladı:

• Colani rejiminin eyalette idari ve güvenlik yapılarının kurulması

• Yerel silahlı grupların unsurlarının güvenlik güçleri ve savunma bakanlığına entegre edilmesi ve düzenin korunması görevlerinin verilmesi

• Bedevi ve Dürzilerin ağır ve orta çaplı silahlarını teslim etmesi

• Dürzilerin ülkenin siyasi geleceğine sonraki aşamalarda katılımı

• Anlaşmayı kabul etmeyenlerin güvenli bir şekilde yurt dışına seyahat etme imkanı

• İki tarafın da hukuka uygun şekilde ihlallerden sorumlu tutulması

• Yerel unsurların diğer birimlerle işbirliği içinde eyalette güvenliğin sağlanmasına dahil edilmesi