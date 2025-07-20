Beşiktaş, Mehdi Taremi'nin peşinde!

Inter'den bedelsiz ayrılma ihtimali doğan İranlı futbolcu Mehdi Taremi, Beşiktaş'ın transfer listesinde ilk sırada yer alıyor. İranlı golcü için Fulham'da devreye girdi ve oyuncuyla temaslarını sürdürüyor.



Tammy Abraham transferinin ardından forvet hattına tecrübeli ve fizik gücü yüksek bir takviye yapmak isteyen Siyah-beyazlılar, Mehdi Taremi için girişimlerini hızlandırdı. 4 yıllık Porto serüveninde gösterdiği büyüleyici performansla Avrupa futbolunda ses getiren İranlı golcünün, Inter macerası istediği gibi gitmedi.

Beşiktaş teknik heyeti, Avrupa yolunda ilerlerken Mehdi Taremi'nin takıma büyük katkı sağlayacağını düşünüyor.

İran Milli Takım formasıyla attığı gollerle ve gösterdiği performansla ülkesinin en önemli futbol figürleri arasında yer alan Taremi, Beşiktaş formasıyla yeni bir kariyer sayfası açmaya oldukça sıcak bakıyor.

Siyah-beyazlı yönetim, Fulham'dan bir adım öne geçebilmek için ekonomik şartları zorlama kararı aldı. Beşiktaş, bu transferi mümkün olan en kısa sürede tamamlamak istiyor.