İranlı forvet Taremi Olympiakos’a katıldı

İran milli futbol takımı forveti Mehdi Taremi, sağlık kontrollerinden geçemek için Pazar sabahı Atina’ya ulaştı. Taremi bunun ardından resmi olarak Yunan kulübü Olympiakos tarafından tanıtılacak.

Raporlara göre, Olympiakos bu deneyimli İranlı forveti transfer etmek için Inter’e 2 milyon Euro ödeyecek. Taremi, Pire merkezli kulüple 2 yıllık bir sözleşme imzalayacak.

Taremi, Atina’ya ilk geldiğinde ve Olympiakos’u tercih etme nedenini açıklarken şunları söyledi:

“Olympiakos’a geldiğim için çok mutluyum. Biliyoruz ki burası çok büyük bir takım. Olympiakos büyük bir kulüp ve çok tutkulu taraftarları var; taraftarlarla tanışmak için sabırsızlanıyorum.”

Forvet hattıyla ilgili olarak ise Taremi, “Biz bir takımız ve amacımız takıma elimizden geldiğince yardımcı olmak. Bu yüzden yapabileceğimiz her şeyi yapacağız” dedi.