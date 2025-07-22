Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeni turu İstanbul'da düzenlenecek

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy pazartesi günü akşam saatlerinde yaptığı konuşmada Rusya ve Ukrayna arasında çarşamba günü bir tur görüşme daha yapılacağını belirtti.

Zelenskiy, “Bugün Rustem Umerov ile takas hazırlıklarını ve Rus tarafıyla Türkiye’de yapılacak bir başka toplantıyı görüştüm. Umerov, toplantının çarşamba günü yapılmasının planlandığını bildirdi,” dedi.

İstanbul'da yapılacak toplantıya dair Zelenskiy, daha fazla ayrıntının salı günü açıklanacağını da sözlerine ekledi.

Rusya ve Ukrayna arasında daha önce yapılan iki tur görüşme büyük çaplı esir takaslarıyla sonuçlanmış, ancak Rusya'nın üç yıldan fazla süren savaşın ardından Ukrayna'yı tamamen işgal etmesini sona erdirecek somut adımlar atılmamıştı.

Barış görüşmelerinin son turundan bu yana Rusya, çatışmaların sona ermesi için şartlarını detaylandıran bir memorandum yayınladı.

Bu şartlar arasında Kiev'in Ukrayna'nın dört bölgesinden (Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia ve Kherson) "kuvvetlerini tamamen geri çekmesi" de yer alıyor ki Moskova bu bölgelerin kendi ilhak ettiği "yeni topraklar" olduğunu iddia ediyor.

Rusya ayrıca Kırım Yarımadası da dâhil olmak üzere 2014'ten bu yana yasa dışı olarak işgal ettiği toprakların uluslararası alanda tanınmasını talep ediyor.

Ukrayna'nın barış için öne sürdüğü koşullar arasında müzakerelerin devamı için ateşkes de yer alıyor.

Ayrıca savaş esirlerinin karşılıklı değişimi, Rusya tarafından kaçırılan çocukların iadesi ve Rus esaretindeki tüm sivillerin serbest bırakılması isteniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, bu ayın başında yaptığı açıklamada, Moskova’nın sürmekte olan topyekûn savaşta nihai bir barış anlaşmasına varamaması halinde Rusya’ya yönelik kapsamlı “bankacılık yaptırımları, diğer yaptırımlar ve gümrük tarifeleri” uygulamayı “ciddi şekilde düşündüğünü” söyledi.

Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda bu tehdidi, Rusya’nın “şu anda Ukrayna’yı sahada adeta ‘ezmesine’” yanıt olarak dile getirdiğini belirtti.

ABD Başkanı, “Rusya ve Ukrayna’ya sesleniyorum, çok geç olmadan hemen masaya oturun. Teşekkürler,” ifadelerini kullandı.

ABD’nin çatışmayı sonlandırma yönünde ilerleme göstermesi için baskısını artırdığı bir dönemde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Zelenskiy’nin barışı görüşmek üzere yüz yüze buluşma teklifini reddetmişti.

Kaynak: Euronews