  1. Dünya
  2. Avrupa
6 Ağu 2025 20:07

Putin yarın BAE Devlet Başkanı ile görüşecek

Putin yarın BAE Devlet Başkanı ile görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7 Ağustos Perşembe günü, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüşecek.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan yarın Rusya’nın başkenti Moskova’ya resmi ziyarette bulunacak.

Kremlin’den yapılan açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve resmi ziyaret için Rusya’da bulunan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan arasında 7 Ağustos’ta görüşmeler gerçekleştirilecek” ifadesi kullanıldı.

Görüşmede, Rusya-BAE arasında çok yönlü işbirliğinin mevcut durumu geleceğine yönelik beklentilerin yanı sıra, Ortadoğu’daki durum dahil uluslararası gündemdeki güncel konuların ele alınacağı kaydedildi.

News ID 1929248

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler