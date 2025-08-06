Putin yarın BAE Devlet Başkanı ile görüşecek

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan yarın Rusya’nın başkenti Moskova’ya resmi ziyarette bulunacak.

Kremlin’den yapılan açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve resmi ziyaret için Rusya’da bulunan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan arasında 7 Ağustos’ta görüşmeler gerçekleştirilecek” ifadesi kullanıldı.

Görüşmede, Rusya-BAE arasında çok yönlü işbirliğinin mevcut durumu geleceğine yönelik beklentilerin yanı sıra, Ortadoğu’daki durum dahil uluslararası gündemdeki güncel konuların ele alınacağı kaydedildi.