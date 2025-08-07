Putin’den Ukrayna ve ABD Liderleriyle görüşme açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı ve ABD Başkanı ile olası görüşmelere dair açıklamalarda bulundu.

Russia El-Yevm'e göre, Putin bugün yaptığı açıklamada, “Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmemde bir sakınca yok, ancak bu görüşmenin gerçekleşebilmesi için gerekli koşullar henüz oluşmadı” dedi.

Putin ayrıca, Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri’nin ikili bir zirve düzenlemeye ilgi duyduğunu belirtti.

Putin, “Rusya’nın, Donald Trump ile görüşme organize etme konusunda yardımcı olmaya hazır dostları var” diyerek, Birleşik Arap Emirlikleri’nin böyle bir zirve için muhtemel yerlerden biri olabileceğini ekledi.

Öte yandan, Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin ve Trump arasında gerçekleşecek görüşmenin önümüzdeki hafta içinde yapılmasının planlandığı ifade edildi.

Putin’in danışmanı Yuri Uşakov, “Ön hazırlıklara göre görüşmenin gelecek hafta gerçekleşmesi bekleniyor, ancak kesin tarih henüz belirlenmedi. Her iki taraf da bu konuda çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

