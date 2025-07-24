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24 Tem 2025 17:54

İran'dan Gazze'deki insani felakete tepki

İran'dan Gazze'deki insani felakete tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Gazze'de Filistinlilerin açlıktan ölmesini önlemek için acilen harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Siyonist İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik 'kasıtlı aç bırakma' politikasına sert bir şekilde tepki gösterdi.

Bekayi'nin Arapça olarak yaptığı paylaşımda, ''Siyonist rejim, Batı yapımı silahlarla katliamı sürdürüyor; Batı'nın desteğiyle Gazze'de açlığı yayıyor; Amerikan vetoları ve Batı, İsrail'in hesap vermekten kaçmasına yardım ediyor.

Artık çok geç: İkiyüzlülük, eylemsizlik ve boş laflar yeter. Gazze'de sivilleri katliamlardan kurtarmak, halkın açlık ve susuzluktan ölmesini önlemek  için şimdi harekete geçmek hepimizin ortak sorumluluğudur.

Acımasız katiller durdurulmalı ve cezasız kalmalarına izin verilmemeli.'' ifadelerine yer verildi.

News ID 1928905

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