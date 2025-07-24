İran'dan Gazze'deki insani felakete tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Siyonist İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik 'kasıtlı aç bırakma' politikasına sert bir şekilde tepki gösterdi.

Bekayi'nin Arapça olarak yaptığı paylaşımda, ''Siyonist rejim, Batı yapımı silahlarla katliamı sürdürüyor; Batı'nın desteğiyle Gazze'de açlığı yayıyor; Amerikan vetoları ve Batı, İsrail'in hesap vermekten kaçmasına yardım ediyor.

Artık çok geç: İkiyüzlülük, eylemsizlik ve boş laflar yeter. Gazze'de sivilleri katliamlardan kurtarmak, halkın açlık ve susuzluktan ölmesini önlemek için şimdi harekete geçmek hepimizin ortak sorumluluğudur.

Acımasız katiller durdurulmalı ve cezasız kalmalarına izin verilmemeli.'' ifadelerine yer verildi.