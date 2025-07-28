İran'ın Güney Kafkasya’daki jeopolitik sınırların değiştirilmesine dair tutumu değişmedi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, son günlerde yaşanan diplomatik gelişmelere değinerek, “Siyonist rejimin Gazze ve Batı Şeria'daki suçları devam ederken, işgal altındaki Filistin'deki soykırım meselesi en önemli uluslararası ve bölgesel mesele olmaya devam ediyor” dedi.

Bekayi, Dışişleri Bakanlığı’Nın, Gazze halkına yardım ulaştırılması ve işgal altındaki Filistin'de soykırımın durdurulması için bölgesel bir uzlaşı sağlamak amacıyla son günlerde bölge ülkeleriyle çok sayıda istişare gerçekleştirdiğini belirtti.

Sözcü Bekayi konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

“Dışişleri Bakanımız, bölge ve İslam ülkelerinin dışişleri bakanı ve İslam İşbirliği Teşkilatı yetkilileriyle istişarelerde bulundu. Amacımız, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın acil bir toplantı düzenleyerek suçları durduracak çözümler üretmesini ve Filistin halkına acil yardım sağlamasını sağlamaktır.”

Siyonist rejimin temel eşyaları ve gıdaları bir silah olarak kullanma ve Gazze Şeridi'nde kıtlığa neden olma politikasına atıfta bulunarak, "Bu, tüm uluslararası hukuku ihlal eden bir savaş suçudur. 21. yüzyılda bu soykırım tamamen benzeri görülmemiş bir durumdur" dedi.

İran’ın Güney Kafkasya’daki jeopolitik sınırların değişimine dair tutumu değişmemiştir

İran’ın Güney Kafkasya’daki jeopolitik sınırların değişimine dair tutumunun sabit olduğunu vurgulayan Bekayi, “İran’ın, jeopolitik sınırların değiştirilmesi ve Kafkasya’daki gelişmeler konusundaki tutumu değişmemiştir. Esasen iki konu söz konusudur. Birincisi, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesidir.” dedi.

İran’ın her zaman barış anlaşmasının bir an önce imzalanmasından yana olduğunu belirten Bekayi, bu sürecin gecikmesinin faydalı olmadığını ve yeni gerilimlerin doğmasına yol açabileceğini sözlerine ekledi.

İran Dışişleri Sözcüsü ayrıca, “Transit ve ulaşım koridorları konusunda İran, bu tür güzergâhların oluşturulmasını desteklemiştir. Bu adımlar, ülkeler arasında ekonomik işbirliğinin gelişmesine katkı sağlar. Ancak bu koridorlar hiçbir şekilde devletlerin toprak bütünlüğüyle çelişmemelidir” vurgusunu yaptı.

Bekayi, Güney Kafkasya bölgesine bölge dışı aktörlerin girmesi konusuna da değinerek, “Böyle aktörlerin bölge ülkelerinin kalkınmasına katkısı olmayacaktır ve biz bu konudaki tutumumuzu net olarak açıkladık. Bu konuda bazı mutabakatlar da mevcuttur. Bölge dışı ülkelerin katılımına dair ortaya atılan söylentiler, bölgesel aktörler tarafından yalanlandı. Ancak İran bu meseleyi dikkatle takip etmektedir ve her iki ülke ile de yakın temas halindedir” ifadelerinde bulundu.

İstanbul’da sadece nükleer mesele ve yaptırımların kaldırılması ele alındı

Sözcü Bekayi, İran ile Avrupa arasındaki görüşmelerin sonuçlarına dair iddialara yanıt olarak, “Avrupa ile yapılan görüşmelerde nükleer mesele ve yaptırımların kaldırılması dışında hiçbir konu gündeme gelmedi. Avrupa ülkeleri tarafından bazı anlatıların yayımlanması normaldir; Avrupa’nın anlatısı İran’ın anlatısı değildir. Avrupa taraflarının, tetik mekanizması olarak bilinen süreci kullanmaya yetkisi yoktur ve İran bu konudaki tutumunu açıkça ortaya koymuştur” ifadesini kullandı.

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