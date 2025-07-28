İran’dan bazı Batılı ülkelerin Filistinlilere yönelik soykırıma ortak olmasına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, X sosyal medya hesabında, Gazze’de Siyonist rejimin devam eden suçları ile ABD ve bazı diğer Batılı hükümetlerin soykırımdaki rolüne değinerek şunları yazdı:

“Filistin’in ‘sömürgeci bir şekilde yok edilmesi’, bazı ahlaktan yoksun Amerikalı/Batılı siyasetçiler ve karar vericilerin kökleşmiş rızası ve iş birliğiyle gerçekleşmektedir.

Böylesi Batılı hükümetler, (kendi halklarının Siyonist rejimin vahşi suçlarına karşı protestolarına rağmen) ahlaki pusulalarını kaybetmiş durumdadır. Bu yüzden İsrail’e bu kadar itaatkâr davranmakta, onun açık saldırılarını kolayca destekleyebilmekte ve soykırımını meşrulaştırabilmektedirler.”